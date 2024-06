Sorpresa Bonaventura: Il rinnovo è più vicino. Un incontro decisivo per lui (e anche per Castrovilli)

Sono ore importanti, per meglio dire decisive per il futuro alla Fiorentina di Giacomo Bonaventura.

Incontro decisivo

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio le parti, la dirigenza viola e l'entourage del calciatore, si ritroveranno domani per parlare del suo rinnovo contrattuale. A meno di due settimane dalla scadenza (fissata al 30 giugno), paradossalmente le possibilità che Jack possa continuare la sua avventura a Firenze sembrano in crescita.

L'incontro in programma nelle prossime ore, alla presenza dell'agente del calciatore, Enzo Raiola, servirà proprio per delineare i dettagli del prolungamento (annuale) e le possibili opzioni per il futuro.

La situazione di Castrovilli

Capitolo Castrovilli: anche per il centrocampista pugliese ci sarà un incontro chiarificatore. Il contatto è stato riallacciato ed è una situazione in divenire.