Oliver Christensen, di proprietà della Fiorentina, adesso è in prestito alla Salernitana. A tal proposito, il direttore sportivo dei campani Marco Valentini è intervenuto in conferenza stampa: “Ho parlato con la Fiorentina e mi ha detto che Christensen era in uscita. A quel punto mi sono rivolto a Sepe. Problemi? No, nessuna discussione. Semplicemente il mio compito è quello di migliorare la rosa, per il bene di tutti. E sinceramente non mi era mai capitato vedere il mio portiere titolare che non gode della fiducia della piazza. Si percepiva insoddisfazione”.

“Colpo inatteso, chiuso tutto in cinque minuti”

E aggiunge: “Christensen è stato davvero inatteso. Non credevo proprio che potesse scendere in Serie B dalla Fiorentina… Abbiamo chiuso l'operazione nel tempo di cinque minuti”.