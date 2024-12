"Bove era in stato di agitazione e inquieto". Le frasi dette alla panchina viola

Nella serata di ieri, il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è arrivato all’ospedale fiorentino di Careggi in condizioni stabili. Nel riprendere coscienza, prima che i sanitari lo addormentassero per preservarne le condizioni, “era in stato di agitazione, era inquieto”, racconta al Corriere della Sera chi gli era vicino.

Prima di accasciarsi a terra, si legge ancora sul quotidiano, Bove aveva parlato con la panchina del suo malessere: si era appena scontrato con Dumfries, un duro colpo che può aver scaturito la successiva perdita di coscienza.

Un’altra ipotesi su cui stanno lavorando i medici è un calo di potassio nel sangue, che porta anche a spasmi e paralisi.