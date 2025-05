Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport, agenzia che cura gli interessi anche di Michael Kayode, ha parlato in un'intervista rilasciata alla pagina instagram Cultopremier riguardo al terzino della Fiorentina in prestito al Brentford: "Nei primi mesi ha fatto panchina, ma ha sempre lottato. Adesso è al top e in difesa è un muro: Garnacho non lo ha mai saltato. Tanto di cappello a Frank e alla dirigenza, il Brentford è la squadra perfetta per lui.

Mike ha avuto dei momenti di down, ma con il lavoro anche con lo staff ha trovato continuità, anche grande all'ambiente. Ha già collezionato due assist contro United e Arsenal. In Premier può succedere di tutto"