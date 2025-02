Biasin: "Palladino paga i risultati altalenanti, è in contrasto con l'ambiente viola. La vittoria contro l'Inter..."

Il noto giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Cronache di Spogliatoio dicendo la sua opinione sul difficile periodo che la Fiorentina sta vivendo:

“L'ambiente è in contrasto con Palladino, ci sono frizioni sia interne che esterne, ma lui ieri in conferenza stampa si è fatto sentire. Il tecnico paga assolutamente i risultati altalenanti e il fatto di non riuscire a sfruttare alcuni investimenti importanti come Colpani e soprattutto Gudmundsson, che è stato l'acquisto più importante dell'estate viola. Non dobbiamo dimenticarci però che un mese fa Palladino veniva esaltato dopo la partita contro l'Inter, in cui i viola hanno basato la vittoria proprio sulla compattezza del gruppo”.