Anche contro il Parma, in mezzo alla difesa della Fiorentina ha giocato Pablo Marì che, parlando con il sito ufficiale viola ha detto: “Abbiamo provato di tutto per vincere, ci abbiamo provato con il cuore, con le punizioni con il gioco, ma ci è mancata la lucidità. L'abbiamo controllata tutto il tempo ma ci è mancato quel pezzettino finale”.

E poi: “Nel momento in cui siamo adesso sarebbero stati tre punti, c'è bisogno di una crescita più mentale che tecnica da parte nostra. Ma non c'è tempo però per ripensarci, perché giochiamo ogni tre giorni, faremo le riunioni che dobbiamo fare, dobbiamo crescere ancora e migliorare in maniera veloce perché manca poco alla fine della stagione. Dobbiamo mettere tutta la fame che abbiamo perché dobbiamo fare qualcosa di importante quest'anno”.

Infine: “Mi sento molto bene alla Fiorentina, c'è uno spogliatoio importante per me e io voglio dare il massimo per la società e per i tifosi che sono sempre vicini alla squadra. Complimenti a loro è adesso che dobbiamo essere tutti uniti e a loro di continuare a starci vicini e a dare il loro supporto, perché insieme possiamo fare grandi cose”.