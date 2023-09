“Mi aspetto un miglioramento dal punto di vista fisico, l’idea di gioco l’ha sempre avuta. E’ chiaro che vorrei ritrovare uno Nzola più vicino ai livelli dello Spezia: se si sblocca è tanta roba, è un ragazzo di una sensibilità straordinaria per cui un gol sposterebbe tantissimo” il commento a Radio Bruno di Enzo Bucchioni, in vista della gara di domani.

"Gli allenatori? Per essere un allenatore completo gli manca ancora una vittoria ma è su alti livelli. Da Italiano mi aspetto qualche genialità, qualche intuizione, è cresciuto nel suo tipo di calcio che però alla lunga rischia di diventare leggibile. Vorrei vedere qualche lettura a partita in corso.

Come si cresce? Come ha fatto l’Atalanta, aveva da anni un settore giovanile florido e ha iniziato a sfruttarlo. A Zingonia sono 30 anni che hanno tanti campi in fila su cui allevare giocatori fin da bambini. I soldi l’hanno fatti andando a vendere 3-4 giocatori tutti gli anni, con plusvalenze enormi ed è cresciuta così. C’è questo Comuzzo che è un 2005 e la speranza è che il Viola Park ti aiuti a lavorarci bene, prima c’erano i campi alle Caldine e basta. La Fiorentina sta studiando per fare questo tipo di percorso. Beltran è un’operazione da Atalanta, bisogna essere aperti mentalmente però se poi verrà venduto per farci una plusvalenza. E’ chiaro che poi andrebbe sostituito a dovere".