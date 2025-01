Fabiani: "Non mi attacco agli episodi ma la partita l'hanno vista tutti. La gestione di Rapuano non ci è piaciuta..."

Nel post gara di Dazn si è soffermato a parlare anche il ds della Lazio, Fabiani, che ha fatto riferimento anche alla direzione imbarazzante di Rapuano:

“C’è molta amarezza all’interno dello spogliatoio, vogliono evitare di parlare ma sono qui per una questione di rispetto. La partita l’hanno vista tutti, meglio fare silenzio sulla direzione di Rapuano. Non mi attacco agli episodi che fanno parte del calcio, la gestione non mi è piaciuta ma come a me penso anche a milioni di persone che hanno visto la partita. Ne prendiamo atto e andiamo avanti così”.