Malusci: "Il calo di Fagioli non è dovuto alla questione scommesse. Zaniolo? Sarebbe fondamentale recuperarlo per il finale di stagione"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "L'assenza dell'ultimo minuto di Kean ha costretto Palladino ha reinventare l'attacco, Beltran ha interpretato molto bene quel ruolo. Il Cagliari aveva dei difensori molto lenti e la capacità di Beltran e Gudmundsson di attaccare la profondità è stata determinante. Sarebbe importante anche recuperare Zaniolo, secondo me mercoledì è entrato bene ma è evidente che il modulo lo stia penalizzando. Ma è un calciatore che se ritrova fiducia può essere un valore aggiunto per questa squadra".

“Palladino rimarrà se…”

Poi ha aggiunto: “Palladino è un allenatore giovane, il suo futuro dipende dall'obiettivo che centrare. Secondo me in caso di raggiungimento dell'Europa League rimarrà sicuramente. Fagioli? Credo sia giusto continuare a dargli continuità. Queste ultime prestazione deludenti vengono accostate alla questione scommesse, secondo me invece sono dovute a una spetto fisiologico. Lui è stato fermo tanto tempo, nelle prime partita ha avuto un'esplosione e ora può darsi che accusi un po' il contraccolpo”.