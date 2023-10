La Nazione: Se un KO può profumare di buono

A pagina 2 dell'inserto sportivo de La Nazione, sulla partita persa dalla Fiorentina, leggiamo un articolo dal titolo: “No, così no: la beffa dell’Olimpico Palo Beltran, poi salva Terracciano Decide un rigore di Immobile al 95’”. E ancora: “Squadre a viso aperto, gara intensa e senza esclusioni di colpi. Ma il risultato finale lascia solo tanta amarezza Buona viola per 50 minuti, penalty non fischiato per un fallo su Ikonè. Decisivo un tocco di mano di Milenkovic”

Pagina 3

Presente un commento sulla gara, intitolato: “Se un ko può profumare di buono”.

Pagina 4

Per quanto riguarda le dichiarazioni, c'è: “La rabbia di Italiano ”Così fa molto male Bisogna stare attenti". E inoltre: “Il mister punta il dito sulla concentrazione nei momenti chiave "Dispiace, abbiamo fatto una gara di sacrificio e non fare punti...”.