Alessandro Mossini, giornalista del Corriere della Sera e del Corriere di Bologna, si è espresso sulla partita in arrivo domani sera al Franchi, abbozzando anche una prima, probabile formazione. Queste le sue parole.

“Si è vista la mano di Italiano, sul quale ero convinto fin da subito, ma che aveva comunque una nomea non eccezionale dopo il percorso a Firenze. Ma Italiano una stagione a Firenze non l'ha sbagliata mai. Sul mercato avevo decisamente più dubbi, e probabilmente a ragione visto che la maggior parte dei ragazzi che hanno alzato la Coppa Italia era già a Bologna l'anno scorso. Avevamo il dubbio su chi sarebbe stato il ‘nostro Bonaventura’, e Italiano ci ha re-inventato Odgaard in quel ruolo”

“Il Bologna non si presenterà sazio domani, casomai ebbro, quello sì. La squadra è rimasta a Roma a festeggiare e so che quella notte è successo la qualsiasi, una notte di ‘sana baldoria’ come l'ha definita Italiano. Magari domani ci sarà qualche energia fisica e mentale in meno, ma si contrappone perfettamente alla situazione d'emergenza della Fiorentina”.

“Mi aspetto Skorupski in porta, Calabria a destra, Beukema e Lucumì centrali. A sinistra ballotaggio tra Lykogiannis e Miranda, col primo in vantaggio. Nel mezzo credo Freuler con Pobega, mancherà Ferguson uscito malconcio dalla finale. A destra Orsolini, al centro Fabbian, a sinistra probabilmente Ndoye e davanti Dallinga, con Castro che mercoledì ha speso tutte le energie”