La Fiorentina spinge sull'acceleratore per il dopo Burdisso: Goretti sempre più vicino ad approdare in viola

Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe sempre più vicina all'ingaggio di Roberto Goretti come spalla destra di Daniele Pradè. La società viola si sta muovendo per cercare un sostituto del partente Burdisso e l'attuale direttore sportivo della Reggiana sembra essere il profilo scelto.

Il suo nome era già stato accostato ai colori viola prima dell'arrivo di Burdisso, ma adesso sembra essere davvero vicino. Per lui si tratterebbe di una firma sul contratto di due anni.