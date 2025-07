Incontro tra Fiorentina e Hellas Verona per due difensori. Positività per l'affare Valentini, Moreno invece...

Come riporta Sky Sport, c’è stato un incontro tra Verona e Fiorentina. I due club hanno parlato di difesa, in particolare dei giocatori viola Nicolas Valentini (che ha giocato gli ultimi sei mesi in gialloblù) e Matias Moreno.

Per quanto riguarda il primo, si continua a lavorare positivamente per il suo ritorno all'Hellas Verona, mentre per il secondo la fase è al momento interlocutoria, con Moreno che è più orientato verso la Liga. Su di lui, il Levante è in vantaggio sull’Espanyol.