Spettacolo a San Siro, Pioli batte il Paris Saint-Germain. Tre punti vitali anche per la Lazio. Il riassunto della serata di Champions League

Si sono da poco conclusi tutti gli incontri di questo martedì di UEFA Champions League.

Vittoria di gigantesca importanza per il Milan dell'ex Fiorentina Stefano Pioli, che batte il Paris Saint-Germain per 2-1. Gara spettacolare a San Siro, soprattutto nel primo tempo. La sbloccano i parigini con Skriniar, tre minuti dopo Leao riporta la parità con un gran gol in rovesciata. In avvio di ripresa Giroud firma il definitivo vantaggio con un imperioso stacco di testa.

Oltre agli autori delle due reti, da segnalare grandi prestazioni da parte di un giganteggiante Loftus-Cheek e del fischiatissimo ex Milan Donnarumma.

Vince anche la Lazio di Maurizio Sarri. Tre punti vitali contro il Feyenoord dopo aver perso in Olanda. Al contrario della gara di Milano, questa è tutt'altra che gradevole.

Ai biancocelesti basta un gol nel recupero del primo tempo di Immobile, che danza sul filo del fuorigioco. Ripresa in grande affanno per i padroni di casa, ma i biancorossi non sono mai abbastanza pericolosi per sperare nel pari: finisce 1-0 una partita bloccata.

Sugli altri campi: Atletico Madrid-Celtic 6-0; Manchester City-Young Boys 3-0; Stella Rossa-Lipsia 1-2; Porto-Anversa 2-0.

Giocate alle 18:45: Borussia Dortmund-Newcastle 2-0; Shakhtar Donetsk-Barcellona 1-0.