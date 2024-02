Prima di sfidare la Fiorentina, il Torino pensa a un ex viola per sostituire un deludente Milinkovic-Savic

Si avvicina Torino-Fiorentina e i granata non arrivano da un momento positivo. Bruciano le sconfitte contro Lazio e Roma, scontri diretti che avrebbero potuto rilanciare i ragazzi di Juric per un posto in Europa. Soprattutto sulla seconda gara, pesano gli errori di Vanja Milinkovic-Savic (in passato puntato anche dalla Viola). E il Toro riflette sul suo futuro.

Gollini per la porta del Torino

Secondo quanto riportato dal portale di Tuttosport, il Torino sarebbe intenzionato a cambiare portiere titolare. L'idea numero uno per il prossimo anno è Juan Musso dell'Atalanta, ma interessa anche l'ex Fiorentina Pierluigi Gollini, ora al Napoli.