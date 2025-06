Ma la Fiorentina è stata chiara con Dzeko...

Tra poche ore arriverà a Firenze per fare le visite mediche ed apporre la firma sul contratto colui il quale sarà il nuovo attaccante della Fiorentina: Edin Dzeko.

Grandi numeri

Una carriera straordinaria la sua, costellata di gol, grandi giocate e grandi numeri.

Gerarchie chiare

Numeri però che non possono mettere in discussione Moise Kean, ritenuto il punto fermo attorno al quale costruire e completare la futura Fiorentina. Il club gigliato insomma è stato chiaro con l'attaccante bosniaco sulle gerarchie presenti in squadra.

