Conference League, le chance qualificazione (e vittoria) della Fiorentina

La Conference League si appresta a vivere nel mese di dicembre i momenti decisivi della prima fase. Le due giornate finali (5^ e 6^) del girone di qualificazione si disputeranno infatti il 12 e 19 dicembre e la Fiorentina, unica rappresentante italiana in gara in questa competizione, ha buone chance di approdare ai Sedicesimi di finale, in maniera e senza passare per il doppio confronto di spareggio, ovvero i play off.

COME FUNZIONA

La UEFA ha introdotto una serie di novità per la competizione, che cambia nome da Europa Conference League a Europa League. La struttura si è evoluta, passando da 32 a 36 squadre partecipanti, con una "Fase Campionato" che sostituisce la tradizionale fase a gironi. Le squadre si stanno infatti affrontando in un unico grande girone con una classifica generale, giocando sei partite (tre in casa e tre in trasferta). Le migliori otto accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno un ulteriore turno (play off) per entrare nella fase a eliminazione diretta.

LE FAVORITE

La competizione sta dunque entrando nel vivo con i 180 minuti decisivi per definire ufficialmente la graduatoria finale, guidata al momento da Chelsea e Legia Varsavia, uniche squadre a punteggio pieno dopo le prime 4 giornate. Proprio il team inglese è quello che sembra avere le maggiori chance di successo per le conference league scommesse con una quota di 1,22, seguito dal club polacco a 8,00. Poi troviamo il trio Fiorentina, Vitória Guimarães e Jagiellonia Białystok, tutti a 17,00, seguite da Rapid Vienna a 18,00, Heidenheim a 21,00 e Lugano a 41,00.

IL PERCORSO DELLA FIORENTINA

La squadra di Raffaele Palladino è nel lotto delle principali protagoniste, ma la sconfitta in casa dell’Apoel nella 3^ giornata, ha un po’ scombinato i piani viola, costretta ora a vincere nell’imminente sfida al ‘Franchi’ contro il Lask e giocarsela poi nella decisiva trasferta in casa dei portoghesi del Vitória Guimarães. La sfida contro gli austriaci, oggetto di forti attenzioni da parte delle forze di polizia, però è decisiva e un successo è probabile che garantirebbe il salto diretto alla fase successiva (Ottavi) senza dover passare per gli spareggi.

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Astana - Chelsea (16:30)

Fiorentina - LASK (18:45)

Copenhagen - Hearts (18:45)

Dinamo-Minsk - Larne (18:45)

Noah - APOEL (18:45)

Petrocub - Real Betis (18:45)

HJK Helsinki - Molde (18:45)

İstanbul Başakşehir - Heidenheim (18:45)

Legia Warszawa - Lugano (18:45)

Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge (18:45)

St. Gallen - Vitória SC (18:45)

Mladá Boleslav - Jagiellonia Białystok (18:45)

Gent - TSC (18:45)

Omonoia - Rapid Wien (18:45)

Pafos - Celje (18:45)

Shamrock Rovers - Borac (18:45)

The New Saints - Panathinaikos (18:45)

Víkingur Reykjavík - Djurgården (18:45)