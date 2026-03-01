La rincorsa verso l'Europa che conta dell'Atalanta subisce una battuta d'arresto. Gli uomini di Palladino, nonostante la superiorità numerica, non riescono a dare seguito alla splendida vittoria in rimonta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

La partita

Il match sembrava essersi messo in discesa per la dea quando, al 16'minuto, Pinamonti è stato espulso per un intervento pericoloso sulla caviglia di Djimsiti. I neroazzurri però non sono riusciti ad approfittarne, subendo addirittura due reti. Il Sassuolo ha infatti trovato prima il vantaggio su calcio d'angolo con Konè, poi il raddoppio al 69' con uno splendido tiro all'incrocio dei pali di Thorsdvedt. A niente è servito il gol di Musah a pochi minuti dal termine.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 50, Como 48, Juventus 46, Atalanta 45, Sassuolo 38, Bologna 36, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.