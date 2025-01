Longhi: "Per capire cosa sta vivendo la Fiorentina di Palladino bisognerebbe esserci dentro. Certe cose vanno affrontate.."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, rispondendo alle tante domande sulla Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

“La richiesta da parte dei tifosi viola all’ascolto di una risposta non diplomatica è giusta, però bisognerebbe essere realmente dentro alle dinamiche societarie per dare una diagnosi precisa di quello che sta passando la Fiorentina. Sposare una causa piuttosto che un’altra non è facile se non si conoscono le reali problematiche, quale sia stata la scintilla che ha portato la squadra di Palladino a vivere un momento come quello che sta passando adesso”.

“Certe cose vanno affrontate all'interno dello spogliatoio”

Ha anche aggiunto: “Parlando per esperienza personale, quando succedono certe cose all’interno della società sono tutte figlie dei risultati e dell’andamento della squadra. Quando andava tutto bene, tutto filava liscio. Adesso che le cose non vanno come si vorrebbe affiorano tutti i problemi: quello che vediamo in campo non è più la squadra che tutti si aspettano. Perchè? Molto secondo me deriva anche dal momento illusorio che la Fiorentina ha vissuto alcuni mesi fa: la squadra di Palladino ha avuto un filotto di risultati positivi in cui tutti andavano d’amore e d’accordo”.

“Quando i risultati vanno bene tutto fila liscio, se poi non vinci piu..”

Ha poi concluso: “E’ chiaro che però se dopo una striscia del genere arriva una striscia negativa come questa, è normale che la polvere sotto il tappeto venga fuori. La convivenza tra persone di carattere forte negli stessi ambienti di lavoro talvolta va avanti perchè si sa che è il meglio per i bene della società. Se invece qualcosa non funziona poi il tutto esplode. Entrare in certe dinamiche però non è facile e, non avendo certezze, mi sono limitato ad analizzare per le mie esperienze avute negli anni”.