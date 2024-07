Il punto sul mercato: la Fiorentina fa incetta di croati ma per la Primavera. Per Casadei stessa strategia di Lovric e Colpani... e stesso esito

Prima Matko Boskovic dal Cibalia e ora Ante Bilobrk dall'HNK Gorica: di volti nuovi Galloppa ne avrà per la Primavera del prossimo anno. Fin qui la Fiorentina si è mossa insomma ma solo per il futuro: è il presente quello che latita. La rosa a disposizione di Palladino manca ancora di almeno due centrocampisti e l'operazione Lovric è ancora lontana da essere portata a termine. Con Udinese e Monza la Fiorentina sta adottando la cosiddetta strategia dell'esasperazione, nella speranza che i due club accettino il prestito con diritto di riscatto per lo sloveno e per il solito Colpani.

E' anche in quest'ottica che il club viola si è mosso con il Chelsea, cercando Cesare Casadei ma con la stessa formula: anche i Blues non sarebbero ben disposti ad accettare, volendo monetizzare sul classe 2003. Insomma, in assenza di grosse uscite, la Fiorentina va avanti con il suo ritmo sonnecchiante.