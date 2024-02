Orrico: "Perchè non schierare Gonzalez falso nove? Mi chiedo perchè Italiano porti Nzola con sé ovunque"

L’ex allenatore di Inter ed Empoli Corrado Orrico, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di domani tra la Fiorentina e la squadra di Davide Nicola. Questo un estratto delle sue parole:

‘La Fiorentina può battere chiunque ma con l’Empoli non sarà facile'

“Mi pare che finora si possa dire che la Fiorentina non abbia deluso totalmente: ha avuto delle alternanze nel rendimento, ha avuto forse un’organizzazione difensiva non proprio all’altezza del gioco generale che esprime e quindi spesso prende troppi gol. Qualche problema lo ha ma globalmente, considerando anche il valore generale degli elementi a disposizione, Italiano non è da bocciare. Sono convinto che la Fiorentina possa battere anche le squadre più forti di questo campionata, a maggior ragione una squadra come l’Empoli. E’ vero che gli azzurri con l’arrivo di Nicola in panchina mi pare si sia scrollata di dosso molti timori che aveva, e che adesso giochi un calcio aggressivo e quindi pericoloso per gli avversari che la sottovalutano. Spesso riescono a trovare soluzioni di gioco non facili, soprattutto che non riuscivano fino a qualche settimana fa. Dovessi fare un pronostico direi che vince la Fiorentina ma l’Empoli è una squadra arrogante e per questo per i viola non sarà sicuramente facile, soprattutto dal punto di vista fisico”.

‘Proverei Gonzalez falso nove, Belotti adatto come caratteristiche ma…’

Ha poi spostato l’attenzione sull’attacco della Fiorentina: “Belotti mi pare quello più adatto a quelle che sono le richieste che Italiano fa al suo centravanti: in casa viola continuano a comprare centravanti ma i problemi non si risolvono. Rimango dell’idea che scegliere di mettere Nico Gonzalez falso nove possa essere una soluzione redditizia: l’argentino è il giocatore che tira più in porta, oltre che ad essere molto forte di testa. Messo da una parte sulla sinistra sembra in castigo. Essendo un mancino, visto che la Fiorentina ha bisogno dei suoi gol, è normale che giochi a destra per poi rientrare sul sinistro. E’ un giocatore comunque forte, che può giocare in ogni parte del campo: per la sua duttilità è troppo utile”.

Ha poi concluso parlando di Nzola: “Rimango allibito di come Italiano se lo sia portato dietro ovunque, a me fa tristezza vederlo. Quando vedo lui penso a Italiano. Belotti lo metterei a giocare in funzione di Nico"