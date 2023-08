Bonaventura: "Quest'anno dovremo gestire meglio le energie fra campionato e Conference. West Ham? Potevamo davvero vincere..."

Il fantasista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha parlato a Dazn della prima vittoriosa giornata di campionato della sua squadra e non solo. Sentite cosa ha detto:

“Al terzo anno con Italiano siamo cresciuti, molto bene la prima giornata. Poi sono arrivati giocatori bravi dal mercato. Stiamo facendo bene”.

E ancora: “Infortuni? Ne ho avuti due lunghi che mi hanno tolto un po' di partite. Giocare a San Siro era un'emozione incredibile…”.

Poi ha aggiunto: “Ci siamo rinforzati, i nuovi sembrano molto utili per esperienza e qualità. In allenamento sono diventati subito parte del gioco del mister. In Conference cercheremo di gestire meglio le energie dal campionato, cosa fatta non benissimo l'anno scorso”.

Infine: “Nazionale? All'inizio c'erano De Rossi e Pirlo, poi sono stato convocato tante volte ma non ho giocato molto. Qua a Firenze comunque vivo bene”.

Per ultimo: “Col West Ham potevamo vincere, anche in campo sentivamo di potercela fare. Con l'Inter invece è stata più dura, avevano riconosciuto il loro valore”.