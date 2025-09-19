Amoruso: "Il tempo sta scadendo. Se i risultati non arrivano bisogna mettere in discussione le proprie idee"

L’ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo a Radio Bruno, ha parlato di diverse questioni di casa viola, tra cui le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa.

Le idee di Pioli

“Forse l'intenzione di Pioli è quella di provare ad alzare il baricentro della squadra, ma manca un po' di pressing offensivo alla Fiorentina. Sarà questa la sua intenzione, ma al momento non l’ho visto in campo, anzi. Per ora solo una difesa non perfetta e con pochi raddoppi. Credo che ormai il tempo stia finendo. Capisco che voglia perseguire questa filosofia, ma spesso le idee devono essere messe in discussione se i risultati non arrivano”.

Questione difesa e centrocampo

"La difesa in primis deve difendere. Poi può anche costruire. Al momento non sta facendo né l'uno né l'altro. Contro il Como credo che si giocherà ancora a 3 dietro, ma ci dovranno essere i raddoppi almeno su Morata. A centrocampo penso che Pioli proverà a dare continuità. Potrebbe però giocare Fazzini dietro i due attaccanti”.