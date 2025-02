Valcareggi: "Su Palladino sono state dette cose allucinanti, vorrei che qualcuno facesse mea culpa. Comuzzo va tenuto almeno altri due anni"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “In questa settimana ho sentito di tutto e di più, critiche su critiche, per me invece il mercato viola merita come voto 9 e mezzo. Diventerebbe 10 se la Fiorentina arrivasse nelle prime tre a fine campionato. Zaniolo a Firenze ha una grande occasione, Fagioli ha già pagato per i suoi sbagli e a gennaio è un grandissimo acquisto”.

“Comuzzo va tenuto un paio d'anni”

Poi ha aggiunto: “Lunedì non mi farei condizionare dalla vittoria di ieri, credo che San Siro Palladino dovrà schierare i migliori e quindi anche i nuovi acquisti. Comuzzo? Lo terrei un paio di anni, secondo me il ragazzo è forte e può solo incrementare il suo valore".

“Palladino? Qualcuno faccia mea culpa”

Su Palladino: “Si sono dette delle cose allucinanti su di lui, mi piacerebbe che qualcuno adesso facesse mea culpa. Questo allenatore, pur essendo giovane, ha fatto delle scelte coraggiose e le ha giustificate. Ha fatto delle esclusioni nobili e il mercato le ha confermate”.