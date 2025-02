Capello: "Fiorentina ordinata difensivamente, Kean centravanti totale. Fossi un allenatore di Serie A, non vorrei incontrarla in questo momento"

“Vince la Fiorentina, perde l’Inter e… sorride il Napoli”, scrive Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport: “L’Inter vista al Franchi non mi è piaciuta, al di là della sconfitta netta. In oltre 70′ non è riuscita a capire come attaccare la difesa della Fiorentina, tanto che ha avuto pochissime occasioni pulite. La Fiorentina ripartiva con velocità e cattiveria, creando grattacapi continui alla retroguardia di Inzaghi, che faticava ad andare a prendere gli avversari negli uno contro uno. Se poi anche Sommer – provvidenziale nel primo tempo su Kean – commette un errore come sul raddoppio viola, allora diventa complicato portare a casa la pelle”, ammette lo storico ex tecnico del Milan.

“Kean centravanti totale”

“Le colpe dell’Inter però - prosegue Capello - non tolgono nulla agli enormi meriti dei ragazzi di Palladino. La Fiorentina ha fatto una grande partita, ordinata difensivamente ed efficace ogni volta che c’era da attaccare. Protagonista assoluto è stato Kean e non lo dico solamente per la doppietta: ha giocato da centravanti totale, bravo nel proteggere la palla, nel dare intensità alla squadra, grazie a corsa e muscoli da nove vero”.

“Adesso la Fiorentina si candida per la Champions”

“Raramente lo abbiamo visto in queste condizioni negli ultimi anni alla Juventus, quando fisicamente era sicuramente meno pimpante. E sono contento che allo stadio ci fosse Luciano Spalletti, perché avrà preso ottimi spunti per la Nazionale. Kean, Ranieri, Comuzzo, Mandragora e Parisi – cinque italiani – sono stati tra i migliori, bene così per i colori azzurri. Volendo ampliare il discorso sulla Viola, con i tre punti di ieri è salita al quarto posto, in coabitazione con la Lazio e due punti sopra alla Juventus. Lo merita, perché dopo un periodo di difficoltà, la squadra di Palladino ha inanellato tre vittorie consecutive convincenti rispettivamente contro Lazio, Genoa e Inter: non era di certo facile. Adesso la Fiorentina è una serissima candidata a un posto nella prossima Champions League e, fossi al posto di un allenatore di Serie A, mi augurerei di non incontrarla per come sta bene in questo momento”, conclude Don Fabio.