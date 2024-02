Finalmente un attaccante come si deve! Belotti segna e si sfoga sotto la Fiesole, che lo omaggia al momento del cambio - VIDEO

Il Gallo Belotti ha cantato per la prima volta all'Artemio Franchi, segnando contro il Frosinone la sua prima rete in maglia viola. Il nuovo centravanti della Fiorentina ha superato Turati per la rete del 1-0, assistito da un buon Ikoné. Una gara convincente quella dell'ex Roma, che ha dato continuità alla traversa presa a Lecce.

La sua esultanza, liberatrice, dopo la rete è avvenuta proprio sotto la Curva Fiesole, che lo ha omaggiato anche a fine partita (quando Belotti, dopo le interviste, è passato a regalare la sua maglietta). Anche al momento del cambio, la Curva ha ringraziato il Gallo per la rete e la bella prestazione, alzandosi in piedi per applaudirlo. A seguire il video della standing ovation, ripreso dalla fan page Noi Siamo La Fiorentina su Instagram: