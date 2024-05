Maxi schermi al Franchi, ma non solo: ecco dove i tifosi viola potranno seguire la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos. La situazione

La finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos sarà trasmessa sui mega schermi allo stadio Artemio Franchi di Firenze come accaduto l'anno scorso, e anche all’interno del bar del Viola Park, nuova casa della squadra gigliata. È la notizia che ha rivelato in questi minuti Radio Bruno.

In attesa delle indicazioni logistiche al dettaglio che porteranno all'ufficialità dell'evento, certamente un'ottima notizia per i tifosi gigliati che non potranno recarsi ad Atene per assistere alla partita dal vivo.