Gnonto: "La Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo vincere questo derby. Ecco cosa ci ha detto Vanoli"
L'attaccante della Fiorentina Wilfried Gnonto, titolare contro il Pisa, ha parlato così a Sport Mediaset: “Sappiamo che questa è una partita importante per noi e per i tifosi, abbiamo ottenuto una bella vittoria a Venezia e vogliamo confermarci".
“La Coppa Italia è un obiettivo”
Poi ha aggiunto: "Vanoli ci sta dando tantissima fiducia, appena arrivato ci ha detto che eravamo una pagina bianca e che ogni partita sarebbe stata importante. La Coppa Italia è un obiettivo per noi, quello di oggi è un derby e vogliamo vincerlo”.
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