Gnonto: "La Coppa Italia è un obiettivo, vogliamo vincere questo derby. Ecco cosa ci ha detto Vanoli"

L'attaccante della Fiorentina Wilfried Gnonto, titolare contro il Pisa, ha parlato così a Sport Mediaset: “Sappiamo che questa è una partita importante per noi e per i tifosi, abbiamo ottenuto una bella vittoria a Venezia e vogliamo confermarci".

“La Coppa Italia è un obiettivo”

Poi ha aggiunto: "Vanoli ci sta dando tantissima fiducia, appena arrivato ci ha detto che eravamo una pagina bianca e che ogni partita sarebbe stata importante. La Coppa Italia è un obiettivo per noi, quello di oggi è un derby e vogliamo vincerlo”.