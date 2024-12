Si avvicina il derby di stasera tra Fiorentina ed Empoli, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in scena al Franchi alle 21. D'Aversa farà i conti con parecchie assenze, a partire dal capitano Grassi e il fantasista Fazzini, passando per l'esperto De Sciglio. In porta dovrebbe giocare Seghetti, classe 2005, già schierato titolare contro il Torino ai sedicesimi. Difesa a 3 composta dal solito Ismajli, affiancato da Marianucci e Tosto. A centrocampo, accanto ad Henderson, si dovrebbe rivedere Youssef Maleh, passato in viola dal 2021 al 2023: sulle fasce agiranno Cacace a sinistra e Sambia a destra. Dietro la punta Esposito si dovrebbe infine vedere la coppia Ekong-Solbakken.

La probabile formazione dell'Empoli (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Maleh, Henderson, Cacace; Solbakken, Ekong; Esposito