Quale futuro per Fortini? Il classe 2006 tornerà alla Fiorentina, ma una big di Serie A sembra fare sul serio

Attenzionato speciale dopo una grandissima stagione con la Juve Stabia sarà Niccolò Fortini, classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Il terzino tornerà a Firenze, e bisognerà capire se il nuovo allenatore viola deciderà di puntare su di lui inserendolo a tutti gli effetti nella rosa della prima squadra.

Minaccia nerazzurra

Il talento di Fortini non è passato inosservato, non solo a Firenze ma anche altrove. Avevamo parlato ieri dell'interesse dell'Atalanta, confermato in queste ore da TMW che scrive di un club neroazzurro intenzionato a fare sul serio, al punto che stava osservando il ragazzo ormai da diverse settimane. Ovviamente la Fiorentina, proprietaria del cartellino, ha in mano la situazione.