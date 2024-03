La probabile formazione del Maccabi Haifa: Dego vara un modulo simile a quello di Italiano, pericolo haitiano in attacco

Questa sera torna in campo la nostra amata Fiorentina, per la gara di andata degli ottavi di finale di Uefa Conference League. Lo sfidante, come noto da qualche tempo, è il Maccabi Haifa, formazione di Israele che per ragioni di sicurezza gioca a Budapest, nell'impianto dello storico Honved. Vediamo assieme le possibili scelte del tecnico Messay Dego, che dispone di una rosa a prevalenza israeliana:

Il probabile undici degli avversari

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Kinda, Pierrot, Rafaelov. Allenatore: Degu.

Seguite e commentate il match su FN!

Un modulo speculare dunque - o poco ci manca - a quello di Vincenzo Italiano, che varerà il suo solito 4-2-3-1, leggerissima variante del 4-3-3. Calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta testuale su FiorentinaNews.com. Forza Viooola!!!