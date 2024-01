Dopo la batosta con il Parma la Sampdoria è pronta a dire addio a Pirlo: il possibile sostituto è un ex viola

Il solo punto racimolato nelle ultime quattro sfide di campionato, al quale si somma l’attuale 13esimo posto in classifica, già basterebbe per mettere in discussione chiunque. Se e questo si aggiungono le modalità con cui è arrivata l’ultima sconfitta casalinga contro il Parma, la panchina di Andrea Pirlo è ancora più in discussione: uno 0-3 che non ha mai visto i blucerchiati in partita.

Cittadella ultima chiamata?

I doriani alla seconda giornata del girone di ritorno di Serie B galleggiano a metà classifica, con un margine non così ampio sulla zona retrocessione, che ha portato il club a qualche riflessione nelle ultime ore. Per il momento Pirlo resta l’allenatore della Sampdoria, ma la dirigenza ligure ha voluto dare un’ultimatum all’ex Juventus: se nella prossima partita con il Cittadella le cose non dovessero cambiare, il primo a rimetterci sarebbe proprio il tecnico.

E sullo sfondo c'è un tecnico ex viola

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttomercatoweb.com la Sampdoria avrebbe già individuato il sostituto ideale per eventualmente succedere a Pirlo, e provare a coltivare i sogni promozione. Stiamo parlando dell’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini. Il tecnico era già stato contattato qualche mese fa dalla dirigenza doriana, a cui aveva dato massima apertura ad un ritorno, trovando anche un principio di accordo. Pirlo adesso è avvertito: al primo passo falso la Samp ha già in mano il suo successore.