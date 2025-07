Giraldi: "Se l'idea è di puntare su Comuzzo, allora Lindelof ci sta bene alla Fiorentina. Casadei? Non parlerei di rimpianto"

Filippo Giraldi, ex ds del Nottingham Forest, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per parlare della Fiorentina work in progress di Stefano Pioli.

“Lindelof è un giocatore di sicuro affidamento e in un reparto dove si pensa di tenere un giovane come Comuzzo va benissimo. Se l'idea è quella di puntare su di lui, credo che l'ex United vada benissimo, mentre con uno come Pablo Marì non ne sarei ugualmente certo”.

“Se Pioli chiama un giocatore per venire alla Fiorentina, sa che andrà a lavorare in un grande club. E' importante capire come vorrà giocare il mister, se difesa a tre o a quattro. A me piacciono più moduli differenti e vedo dalla costruzione attuale della squadra che l'idea sembrerebbe questa”.

“Il problema di Casadei è che non ha un ruolo ben definito. Al Torino ha giocato da mezzapunta, a volte da mezzala e poi la Fiorentina ha già Gudmundsson e Fazzini in quelle zone di campo. Io non mi mangio le mani per il suo mancato arrivo a Firenze; a Torino ne ha fatte poche di gare esaltanti”