Capitolo Conference: il Betis Siviglia perde un pilastro della difesa che punì la Fiorentina al 95°... con la Roma

La Fiorentina tornerà in campo giovedì sera, per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, quando al Franchi arriverà il Celje dopo il 2-1 a favore dei viola maturato in Slovenia. In contemporanea, si svolgerà il quarto di finale che vede impegnato il Real Betis in Polonia, contro i padroni di casa dello Jagiellonia, partendo da un risultato di 2-0 per gli iberici.

Fiorentina e Betis, quindi, hanno al momento le maggiori chance di accedere alle semifinali e, quindi, di sfidarsi. Anche qualora dovesse accadere, però, il tecnico degli andalusi Manuel Pellegrini dovrà fare a meno di un difensore che, tra le altre, ha vestito la maglia della Roma. Si tratta di Diego Llorente, transitato dalla capitale dal 2022 al 2024: il centrale spagnolo dovrà operarsi al tendine prossimale del bicipite femorale sinistro, e quindi ha terminato anzitempo la sua stagione. Sorridono i viola, non solo perché Llorente ha giocato un ruolo molto importante nella stagione del Betis, ma anche per un pessimo ricordo: il centrale ha messo a segno un solo gol con la maglia della Roma, e grazie ad esso i giallorossi pareggiarono per 2-2, al 95simo… contro la Fiorentina, al Franchi. Pericolo di corsi e ricorsi storici evitato.