Anche la Fiorentina mette gli occhi su un fresco vincitore della Libertadores: c'è concorrenza in Serie A

Il Botafogo ha da poco concluso una stagione trionfale, centrando sia la vittoria del campionato brasiliano, sia quella della Copa Libertadores. Come spesso accade, le squadre europee si sono affacciate alla bottega brasiliana tastando il terreno per possibili innesti: tra questi, la Fiorentina sembra aver individuato un profilo di rilievo, secondo quanto appreso da Calciomercato.it.

14 gol, 13 assist e passaporto italiano

Si tratta di Jefferson Savarino, trequartista venezuelano (ma in possesso del passaporto italiano, che faciliterebbe la trattativa), autore di 14 gol e 13 assist in stagione, fondamentali per le due competizioni vinte dal suo Botafogo. Nonostante l'età non più giovanissima, in quanto ha 28 anni, molte squadre si sono mosse per il giocatore, che ha nel suo bagaglio un totale di 46 presenze con la nazionale del Venezuela, condite da 4 gol. I brasiliani chiedono intorno ai 15 milioni, questa la risposta all'interessamento non solo della Fiorentina, ma anche di Atalanta e Bologna, nonché di Betis e Villareal. Sarà lui il pezzo da 90 del mercato invernale viola?