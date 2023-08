Non comincia al meglio la stagione del Genoa dal punto di vista dello stato fisico dei suoi giocatori. Ieri i ragazzi di Gilardino hanno affrontato e battuto il Modena in Coppa Italia, a una settimana di distanza dall'esordio in campionato contro la Fiorentina.

In campo per il Grifone non c'erano però né il portiere Martinez, che ha avuto un problema in allenamento, né il difensore Bani, alle prese con un problema sul quadricipite e sarà valutato nelle prossime ore.

Da capire anche quali sono le condizioni di De Winter in vista dell'impegno contro i viola. “Speriamo non sia nulla di grave anche perché a livello numerico, inseriamo De Winter, che credo e mi auguro sia a disposizione per la prima partita con la Fiorentina ma siamo un po' corti. Siamo un po' corti a livello numerico, siamo corti a livello numerico in alcune zone del campo” ha detto Gilardino nel post partita.

Non ci sarà contro la Fiorentina, invece, il nuovo acquisto Junior Messias, che deve recuperare da un problema muscolare.