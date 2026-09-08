Eziolino Capuano: "Grosso ha sbagliato pure la partita in Coppa Italia. Ma l'esonero è il fallimento di Paratici"

L'allenatore Eziolino Capuano, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha parlato brevemente anche della situazione in casa Fiorentina, che sta facendo discutere tutti. Out Grosso, dentro di nuovo Vanoli dopo sole tre giornate di campionato.

Le parole dell'allenatore

“Dopo tre partite non si può esonerare un allenatore decantato. Anche se la Fiorentina ha fallito tutte le partite, compresa quella di Coppa Italia, questo va detto con molta onestà”.

Su Paratici

"Ma dopo tre partite non puoi cambiare il mister, altrimenti è il tuo fallimento. Poi è facile scaricare la colpa agli allenatori