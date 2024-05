Ranieri si prepara all'ultima partita di domani. Intanto Cagliari già lo omaggia all'allenamento dei rossoblù

Domani c'è Cagliari-Fiorentina, ultima giornata di campionato (non per la Viola che recupererà il 2/06 contro l'Atalanta). Sarà anche, soprattutto, l'ultima partita di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù e, con ogni probabilità, anche di sempre. La città si prepara ad omaggiare il tecnico e comincia già dall'allenamento a porte aperte di questo pomeriggio.

Inizia l'omaggio a Ranieri

Cagliari festeggia la salvezza, ma il pubblico dedica ampio spazio all'omaggio a Claudio Ranieri: “Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister!”, questo lo striscione comparso oggi nella curva dei rossoblù. Solo l'antipasto di ciò che si vedrà domani per l'allenatore anche ex Fiorentina.

Ecco il video: