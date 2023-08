Il deserto intorno a Jovic e il lavoro per Ramadani si fa difficile

Fuori dalla lista Uefa, fuori anche da quella dei convocati per il match di oggi contro il Lecce: la storia tra Luka Jovic e la Fiorentina si è di fatto chiusa, in attesa del mercato. Ma anche in attesa di una pretendente perché al momento intorno a lui si è creato il deserto e piazzarlo per il suo agente Ramadani sembra tutt'altro che semplice. Sul fronte viola, Italiano ha dimostrato chiaramente di non puntare più su di lui, forte anche dei due innesti nel reparto arrivati dal mercato.