Amrabat e una situazione talmente intricata che alla fine a decidere potrebbe essere... Commisso

Si sta per accendere l'ultima settimana di mercato per la Fiorentina e per Sofyan Amrabat, che attende di trovare una nuova soluzione. Come riportato da Repubblica, una situazione tutt'altro che semplice viste le richieste del club viola. Il giocatore fu scelto personalmente da Commisso, tanto che lo stesso presidente potrebbe decidere alla fine verso che soluzione andare, magari anche in ottica di possibili prestiti: si parla ad esempio del Napoli, con cui il patron viola è in ottimi rapporti.