La viola Severini segna al fulmicotone per la prima volta in maglia azzurra, ma la Svezia fa lo scherzetto all'Italia

Nella terza gara del girone di Nations League Femminile l'Italia esce sconfitta contro la Svezia per 3-2.

Una gara rocambolesca

La giocatrice della Fiorentina Severini dopo 20 secondi dal fischio d'inizio segna il suo primo gol in maglia azzurra con una zampata sottoporta su assist di Beccari. Le svedesi fanno tutto nel secondo tempo: pareggiano con Asllani, sbagliano un rigore, e trovano poi il 2-1 con Angeldal. Per l'Italia pareggia Cambiaghi, ma al Rolfo al 95' segna il rigore del 3-2 per la Svezia.

La classifica del girone

L'Italia è attualmente terza nel suo girone con tre punti, mentre la Svezia è a 7. Le azzurre andranno in casa della Danimarca seconda a quota 6 per la prima partita del girone di ritorno.