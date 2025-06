Sondaggio della Fiorentina per un difensore dell'Empoli. C'è concorrenza in Serie A: i dettagli

La Fiorentina, in attesa di poter ufficializzare il nuovo allenatore (che con ogni probabilità sarà Stefano Pioli), non si è ancora mossa sul mercato. Intanto, però, arrivano i primi sondaggi; il club fiuta le occasioni, soprattutto dalle squadre retrocesse. La “vicina di casa” Empoli, ad esempio, si prepara a una stagione in Serie B, con il rischio di salutare alcuni dei suoi migliori giocatori.

Saba Goglichidze, difensore georgiano, può lasciare l'Empoli per una cifra di circa 7-8 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina lo segue e starebbe effettuando un sondaggio con il club azzurro. C'è comunque tanta concorrenza: interesse anche da parte di Roma, Lazio e Parma, che hanno chiesto informazioni. Per ora non è stata effettuata alcuna offerta.