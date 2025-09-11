Barak: "Sarei potuto rimanere a Firenze, prendere i soldi e vivere sereno. Ma io non ho perso l'ambizione"

Nelle fasi finali dello scorso mercato, la Fiorentina ha ceduto in prestito alla Sampdoria il centrocampista Antonin Barak.

“Grande opportunità per me”

Il giocatore è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato della trattativa che lo ha portato a Genova: “L'ho saputo la mattina del primo settembre, ma negli ultimi tre giorni del mercato c'era una grande confusione. Ho capito subito che questa era una grande opportunità, perché volevo giocare, cercavo il campo e nient'altro. E poi ho pensato alla passione di questa tifoseria, al club, a quel che rappresenta la Samp nel calcio: tutti questi elementi insieme mi hanno portato a dire che ero pronto per venire qui”.

“Potevo rimanere a Firenze, ma…”

Poi ha aggiunto: “Senza fame e fuoco dentro non si va da nessuna parte. Mai io ho perso l'ambizione. Altrimenti sarei potuto rimanere a Firenze, fare la mia vita, prendere i soldi e vivere sereno. E poi vorrei anche tornare in nazionale. Ora, però, conta solo ritrovare qui quella felicità che nell'ultimo anno in Turchia avevo perso totalmente”.