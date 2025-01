Da poco sorteggiati i playoff di Champions League che vedevano coinvolte tre squadre italiane: Milan, Atalanta e Juventus. La Juventus è stata inserita nella parte alta del tabellone contro il PSV Eindhoven mentre il Milan, andato nella parte bassa, affronterà il Feyenoord. Doppio confronto Italia-Olanda, dunque.

A completare il quadro italiano è l’Atalanta, con la squadra di Gasperini che sfiderà il Club Brugge, vecchia conoscenza viola sconfitta lo scorso anno dalla Fiorentina in semifinale di Conference League. Ai playoff da segnalare anche la presenza di un super big match come Real Madrid-Manchester City, che non sono riuscite a qualificarsi come prime otto della classifica generale. L'Inter, che invece ha passato direttamente il turno, sfiderà una tra Feyenoord, Juventus, Milan, PSV Eindhoven.