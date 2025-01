In conferenza stampa a poche ore dal match contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così di diversi temi caldi in casa viola: "Comuzzo è un giovane vecchio come ho sempre detto. E' più maturo dell'età che ha, è molto concentrato e fermo. Non lo sposta nulla, nemmeno le voci di mercato. Ha un senso di appartenenza fenomenale per questa maglia. Lo ringrazio, è straordinario in questo.

Gudmundsson e Beltran hanno fatto una grande prestazione contro la Lazio. Ero convinto che Lucas potesse ricoprire quella posizione e l'ha fatto benissimo. Anche Gud ha aiutato la squadra scarificandosi, se continua così abbiamo ritrovato un giocatore straordinario. Avevo detto che ci serviva una scintilla contro la Lazio e l'ho vista, al si là del risultato nella prestazione. Mi è piaciuto tutto. Adesso dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto.

Pablo Marì? Viene da un infortunio rimediato contro la Fiorentina. Non sarà convocato contro il Genoa, sta ancora recuperando.

La squadra è sempre stata molto centrata e concentrata in quello che doveva fare. L'entusiasmo c'è sempre stato nonostante i risultati. Il gruppo è sempre stato unito e dalla stessa parte. Soffriva nel non raggiungere risultati che non sono stati positivi. Le critiche sono giuste e ti fanno crescere, quando c'è da criticare solo il primo a dire criticate me. Ma le cose che non sono accettate sono le falsità e le bugie. Il gruppo ha risposto con una bella vittoria".