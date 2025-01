Mister Palladino ha parlato in conferenza in vista della partita della Fiorentina contro il Genoa. Queste le sue parole dal Viola Park: “Oggi vorrei aprire io la conferenza. Non risponderò a nessuna domanda di mercato. Quindi cambiate domande (ride ndr). Questo mese è stato difficile sotto il profilo dei risultati. A livello di impegno e di lavoro, però, non è cambiato nulla. Fin dal primo giorno che sono qua ho detto che nelle difficoltà si cresce e questo periodo è stato formativo per noi. I risultati li abbiamo visti contro la Lazio con una bella vittoria. Conosciamo il momento e siamo pronti ad affrontarlo.

Ogni partita ha una storia a sé e dobbiamo essere pronti a capire che match sarà. Domenica sarà la partita più importante dell'anno, perché dobbiamo consolidare i punti fatti a Roma. Ora dobbiamo trovare la continuità, che è la cosa più difficile. Affrontiamo un Genoa solido, da quando è arrivato Vieira stanno facendo molto bene. Lo dicono i numeri. Se prendiamo le loro ultime 5 partite, sono quarti in classifica. Sarà una partita difficile, ma noi vogliamo fare la prestazione.

Sugli indisponibili: Cataldi è ancora out, abbiamo due giorni per recuperarlo, ma se lo faremo sarà una cosa last minute. Non si è ancora allenato in gruppo. Colpani sta provando le sensazioni in questo momento. Ma anche lui se lo recupereremo sarà all'ultimo minuto. Poi c'è anche il mercato, sempre in evoluzione e imprevedibile. Mediana? Faremo di necessità virtù. Con le assenze o modificheremo qualcosa o adatteremo qualche giocatore in altre posizioni".