Fiorentina folle e sotto shock: una sconfitta tira l'altra e il 2024 è terrificante

Si può perdere, poi vincere e poi perdere la stessa partita nell'arco dei 90 minuti? Citofonare Acf Fiorentina: ieri la squadra di Italiano è riuscita nell'impresa di rimontare sì, in modo piuttosto casuale, per poi buttare incredibilmente tutto nel cestino nel recupero, in due minuti. Uno shock pazzesco da sopportare e che sarà dura anche far assorbire al gruppo, scrive il Corriere dello Sport. Il 2024 intanto prosegue senza vittorie e con 1 punto in 4 partite, oltre alla brutta figura in Supercoppa Italiana.