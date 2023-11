I dirigenti di Fiorentina, Lazio, Inter e Napoli andranno in Arabia Saudita durante la prossima sosta di Serie A. Ecco perché

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa sapere come i dirigenti di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli, con i funzionari della Lega Serie A, voleranno in Arabia Saudita durante la prossima sosta di campionato (che inizierà domenica 12 novembre). L'obiettivo è quello di fare un sopralluogo a Gedda, sede della prima edizione della prossima Supercoppa Italian.

Questo sarà l'ultimo passo per la formalizzazione del calendario della competizione, non ancora ufficializzato dalla Lega, che conta di farlo entro la metà del mese corrente.

Come noto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è contrario ad affrontare il viaggio in Medio Oriente, per i rischi che una trasferta del genere in questo periodo storico comporta. Fiorentina, Inter e Lazio invece sono favorevoli, con un ricco contratto da onorare che garantisce 23 milioni di euro da dividere fra i club partecipanti.