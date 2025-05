Questo pomeriggio l’esterno della Fiorentina, attualmente in prestito alla Juve Stabia, Nicolo Fortini ha rotto il silenzio sulle sue condizioni fisiche. Il classe 2006, tra i protagonisti della stagione del club campano, si era infortunato nel play off della scorsa settimana contro il Palermo, e oggi ha finalmente fatto luce sulle sue condizioni.

Il giocatore fa luce sulle sue condizioni fisiche

La sua stagione, secondo quanto spiegato dal ragazzo sui social, è però da considerarsi conclusa: l’infortunio che ha subito necessità infatti di tempi di recupero che vanno oltre alle tre settimane che serviranno per capire quale sarà la terza squadra a salire in A dalla Serie B. Questo il messaggio pubblicato dal giocatore su Instagram

“Ciao a tutti, purtroppo devo condividere con voi una notizia che non avrei mai voluto dare, l'infortunio che ho subito con il Palermo mi fa concludere qui la mia stagione. È davvero molto dura e complicato da accettare, perché il bello era appena iniziato e avrei voluto dare tutto al fianco di questa famiglia, per questi colori e per voi tifosi, che mi avete sempre sostenuto, grazie mille a tutti e per sempre forza Juve Stabia, andiamoci a prendere questo sogno".