Dalla delusione in viola al riscatto in Sardegna, il Cagliari rinnova il contratto a Yerry Mina: i dettagli - VIDEO

Questo pomeriggio, alla viglia della sfida scudetto contro il Napoli, il Cagliari ormai salvo ha ufficialmente confermato uno dei pilastri del gruppo che è riuscito a trovare la salvezza con un paio di turni di anticipo. In vista della prossima stagione infatti il club di Giulini ha voluto confermare immediatamente uno dei giocatori piu importanti della rosa rossoblu.

L'ex difensore della Fiorentina rinnova il suo contratto fino al 2028

Stiamo parlando di Yerry Mina, difensore centrale del ’94, arrivato in Sardegna dopo 6 mesi di anonimato alla Fiorentina. Il colombiano, da desaparecido, uno degli aggettivi che lo hanno descritto nella sua esperienza in viola alla corte di Vincenzo Italiano, è riuscito a ritagliarsi il ruolo di protagonista con la maglia del Cagliari tanto da meritarsi il rinnovo contrattuale per altre 3 stagioni.

Il comunicato del Cagliari:

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del calciatore Yerry Mina: il difensore colombiano si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028 con proroga per un’ulteriore stagione al verificarsi di determinate condizioni sportive”.

Ecco il video pubblicato dal club sui social: